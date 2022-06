L'incroyable aménagement d'un studio de 36m2 dans le 9ème arrondissement de Paris

Dès qu'on pénètre dans ce petit studio, on voit à quel point tout a été pensé pour optimiser l'espace. De fait, la pièce principale est composé d'une cuisine ouverte ainsi que d'un plan de travail qui fait aussi office de bar et de table et qui sépare ainsi l'espace cuisine du reste de la pièce, constituant un espace salon distinct visuellement. Le choix des tons : les murs blancs, le bois clair des équipement de cuisine et les quelques touches de couleurs plus vives font de l'ensemble une palette légère et harmonieuse qui ne surcharge pas la pièce tout en lui apportant des petites touches de couleur sympa. Le parquet clair met aussi en valeur la luminosité de la pièce, tandis que les étagères murales permettent de gagner en espace de rangement sans encombrer la pièce. Le tout forme un espace de vie au look design vraiment agréable et fonctionnel.