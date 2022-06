Un appartement parisien de 100 m² avec vue !

Situé au 6ème étage, d'un immeuble parisien cet appartement offre une vue imprenable sur tout la ville. Disposant d'une immense surface de 100 mètres carrés, ce superbe appartement a été entièrement rénové par l'architecte d'intérieur Hélène de Tassigny basée à Paris.

Son cabinet a donc effectué ’Le décloisonnement et la suppression d’un mur porteur séparant le séjour du reste de l’appartement ont permis de créer un espace de vie totalement ouvert et de retrouver une double exposition par une grande porte coulissante séparant chambre parentale et séjour.’

On vous fait visiter sans plus attendre.