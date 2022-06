10 placards modernes qui vont vous inspirer

Désordonné voir bordélique ? N'est pas votre placard qui est en cause ? Espaces de rangement trop étriqués, mal agencés voir chaotiques… Le voilà le problème ! Homify a aujourd'hui pensé à tous ceux qui laissent trainer leurs affaires par terre dans le plus grand mépris des règles d'hygiène et de propreté. Il est temps de se reprendre en main, et pour commencer, pourquoi ne pas consulter ces 14 dressings qui vont vous donner des idées ?