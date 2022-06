Avant/après : réaménagement d'une cuisine de 13m2 à Strasbourg

Ici on voit le même espace, mais une fois les travaux effectués. L'espace ainsi créé est nettement plus moderne et aéré. De fait, les vieux meubles un peu démodés à poignées ont laissé la place à des meubles blancs et design qui créent une cuisine moderne au look graphique et minimaliste. La crédence en carreaux a laissé la place à une crédence noire unie, qui est elle aussi plus sobre. Le contraste ainsi créé entre le noir et le blanc et le choix des lignes épurées ont donné naissance à une cuisine contemporaine au goût du jour.