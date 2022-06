Votre lave linge encombre votre intérieur? Voici 6 solutions pratiques

Dans les vieilles maisons, on trouve souvent un espace réservé à la buanderie au sous-sol. C'est une manière classique d'organiser sa maison qui est toujours d'actualité. Souvent cet espace est sombre et froid. C'est justement cela qu'il faut éviter. Créez une buanderie lumineuse et charmante afin de rendre vos lessives plus agréables à préparer.