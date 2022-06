Avant/après : comment transformer une salle de bain ?(4 exemple révolutionnaire)

Sur cette photo, on voit bien l'ampleur des travaux et des transformations qui ont été opérées. De fait, cette salle de bain était terne et en mauvais état. Les vieux carreaux étaient dépareillés et mal assortis et le plafond foncé assombrissait la pièce. Par ailleurs, la baignoire manquait de modernité et la machine à laver encombrait une grande partie de la pièce. Le résultat après les travaux n'a plus rien à voir avec la pièce de départ. La nouvelle décoration a permis de gagner en luminosité grâce à l'utilisation de revêtements et d'équipements clairs ou blancs. La baignoire a été remplacée par une douche spacieuse et moderne dans laquelle un grand chauffage apporte tout le confort nécessaire. Enfin, le vieux lavabo a été remplacé par une grande vasque au look design. Une vraie réussite !