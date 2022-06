homify 360° : Villa dans le sud de l'Allemagne

La conception de cette maison respire la simplicité et l'intemporalité et c'est ce qui fait sa force. Sa façade blanche est dotée de portes coulissantes en bois dont la structure lamellaire fournit l'ombrage nécessaire aux pièces à vivre. L'aspect esthétique plaisant joint ici la fonctionnalité. Notons le contraste harmonieux qui se crée entre le blanc épuré et le bois des volets. Cette maison possède trois niveaux que l'on remarque grâce aux nombres de volets. La porte d'entrée de la maison se situe côté garage, un cadrage noir élégant l'englobe.