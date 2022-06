Une maison moderne à l'effet saisissant !

Combien de fois avez-vous vu une maison et pensé: Wow, cette maison est un rêve dans lequel je me verrais vivre! La maison que nous présentons dans cet article suscite exactement ce type d'intérêt. Les architectes de l' atelier Atelier d'arquitectura j. a. lopes da costa ont été chargé de construire une maison familiale à Portugais Oliveira de Azemeis. Et si vous êtes déjà impressionnés par la première image, vous serez époustouflés par l'arrière du bâtiment…