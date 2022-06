13 exemples de salons avec cheminée absolument splendides !

Même si le soleil ne nous a pas encore entièrement quitté, il est temps de commencer à penser au froid de l'hiver qui arrive à grand pas. Il est ainsi nécessaire de penser à notre bien-être et à l'installation du confort approprié pour affronter l'hiver. Il existe des solutions immédiates et abordables pour chauffer une partie de la maison, et ceci implique souvent d'installer une cheminée. Dans ce livre d'idées, nous nous consacrons à la présentation de cheminées intégrées dans les murs du salon.

Outre la chaleur qu'elle procure, la cheminée crée aussi une ambiance cosy et conviviale. Découvrez tout de suite à travers nos 13 inspirations fantastiques comment propager de la chaleur avec une cheminée encastrée dans les murs de votre salon.