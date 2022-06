Tapis: la petite touche en plus!

Dans cette salle à manger, une ambiance rétro, vintage règne. Mais pas n’importe quel rétro. Le mobilier a été choisi parmi les pièces les plus tendance des années 1950 à 1970, à l’image du lampadaire à pied de marbre rectangulaire qui vient apporter une vraie touche d’originalité à la pièce et focaliser l’attention sur la table au-dessus de laquelle il semble flotter. Pourtant, le meuble qui a finalement reçu le moins d’attention dans cet ensemble, c’est bien la table. Une table contemporaine avec ossature métallique et plateau en bois. En fait, cette table n’est pas du tout le centre d’attention de la pièce, mais plutôt le tapis sur lequel elle repose. Un magnifique tapis oriental, aux couleurs chatoyantes, particulièrement élégant. Le tapis vient dans cette pièce casser les codes et insuffler une ambiance plus chaleureuse et naturelle.