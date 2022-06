13 idées pour décorer les murs de votre chambre

Recouvrir vos murs de béton donnera à votre pièce une tonalité résolumment contemporaine. Avec cette option, vous renforcerez l'aspect rustique et industriel de votre décor, et soulignerez au passage votre personnalité. L'astuce, c'est d'y ajouter des éléments de couleurs, du noir, du blanc, et quelques objets dans des tons plus chauds pour ne pas refroidir l'aspect général de votre chambre.

With this option, the environments come rustic and industrial characteristics, which can be interesting to strengthen the resident's personality. The main tip is to add color elements, such as black, white or colorful touches to the room not be visually very cold.