Des vues à couper le souffle

Le premier panorama que nous voulions vous présenter se trouve en Angleterre. Les lignes brutes de la maison et ses larges baies mettent en valeur un paysage sauvage. On pourrait se croire dans les steppes ! C’est une parfaite harmonie entre intérieur, marqué par des pièces de mobilier intemporel aux lignes pures, et l’extérieur qui entre avec toute sa force dans l’habitation. La frontière entre les deux espaces semble disparaître et l’on se sent dehors même lorsque l’on est dedans.