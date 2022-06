Aménager un appartement de vacances

A la mer, à la montagne ou en ville, les appartements de vacances n’imposent pas les mêmes contraintes que les habitations principales. Parce la vie est souvent tournée vers l’extérieur, on apportera un soin tout particulier à la terrasse ou au balcon. Parce qu’en vacances on aspire à se simplifier la vie, on veillera à ce que le logement soit fonctionnel et bien équipé. Parce que les vacances, c’est avant tout la détente, on organisera l’appartement pour qu’il soit un havre de paix et de sérénité, mais aussi de joie de vivre. Ce logement accueillera la famille et les amis et devra donc être modulable et convivial. Comment réussir ce pari ? Prenons exemple sur nos experts homify !