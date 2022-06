8 Maisons Élégantes qui font moins de 75 m²!!!

Même si le style des grandes réalisations est impressionnant, il est aussi intéressant de voir le design souvent mirifique de petites maisons de moins de 75 m². Une petite architecture peut être tout aussi pratique qu'une construction de plus de 100 m². Pour ce faire, il va falloir user de beaucoup d'ingéniosité et d'inspiration, pour trouver la décoration et le design adéquats au petits formats.

Attention à ne pas trop dépenser, car souvent les petits accessoires choses sont plus coûteuses que les grandes! C'est pour cela que homify propose dans cet article, 8 maisons élégantes de moins de 75 m2, qui vont certainement vous inspirer dans le choix de votre style et de votre architecture.