Design innovant : tables et consoles

Petit article consacré aux tables et consoles. Les tables assistent aux spectacles de nos rituels gastronomiques quotidiens. Toujours prêtes à aider, leurs surfaces ne refusent jamais de recevoir les objets que nous leur présentons. Au fil des ans et des âges, les modèles de tables ont évolué afin de devenir toujours plus raffinés. Elles se présentent aujourd'hui sous différentes formes et sont faites de matériaux de toutes sortes. Les designers du monde entier sont en concurrence les uns avec les autres, et nous pouvons voir le résultat dans la variété des modèles inhabituels de tables disponibles. Ainsi, nous avons décidé de vous présenter 5 modèles de tables créées par des designers français et belges nous incitant à repenser nos objets du quotidien d'une façon plus créative.