L'art d'organiser: 7 idées pour la cuisine

Si vous disposez de beaucoup de place dans votre cuisine et que vous avez un mur qui est ouvert sur le jardin, par une grande baie vitrée, une solution pour contrebalancer l’espace non disponible sur les murs est de créer un grand ilot central ou four, évier, rangement et même cave à vin prendront leur place. Cette cave à vin spécialisée pour garder les bouteilles à la température désirée est un must pour tous les amateurs de vins. Pour ranger les livres de recettes rien de mieux que ces étagères qui montrent la collection de façon magnifique !