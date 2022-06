Avant et après: réhabilitation et rénovation d'une maison de maitre au Portugal

La façade principale brille maintenant d'un nouvel éclat pour attirer l'attention des passants. C'est un bon exemple de requalification d'une maison où les lignes principales ont été conservées et mises en valeur. La façade a été totalement réhabilitée mais l'intérêt était de maintenir l'impression générale tout en apposant des matériaux de meilleure qualité et plus contemporains. Le jardin a lui aussi été replanté et réaménagé au moyen d'arbres et de nouvelles plantes pour agrémenter cet immense terrain.