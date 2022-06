Un Magnifique Cocon de Bois

On commence par la cuisine, qui vient nous offrir un ensemble très fonctionnel grâce à ses nombreux rangements, aux plans de travail tout au long des murs, ainsi qu'à l'îlot de cuisine qui se rend très utile pour préparer et disposer les plats. Le style général est traditionnel mais pas vieillot du tout : Les couleurs sont claires, le bois est de qualité et les finitions des meubles sont simples et très sobres. Le parquet au sol est tout à fait charmant et l'îlot noir s'y installe parfaitement. Il fut en effet judicieux de choisir une couleur plus sombre au milieu de la pièce afin de contraster avec le blanc des tiroirs et des autres espaces de rangement.