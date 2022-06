Un appartement de 65 m2 à Paris au design parfait!

Il y a toujours une tentation en design de faire des plus petites maisons des espaces ultra contemporains, presque comme une façon de justifier un manque de meubles qui donneront une impression d'espace plus grand, mais cet appartement méprise la règle et montre que le style individuel peut aussi marcher, indépendamment des mètres carrés! Ce buffet danois en est un exemple des plus flagrants, car il donne à la fois une personnalité unique au lieu tout en laissant beaucoup de place autour, avec en plus une télévision murale qui libère de la place au sol ou sur le meuble. Tous deux réussissent à laisser la pièce très spacieuse. Étonnant!