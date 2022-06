Une déco à prix mini pour un résultat vraiment au rendez-vous !

A vos machines à coudre ! Personnalisez les taies de vos coussins et de vos oreillers et une manière très efficace de rendre votre salon unique ! Vos canapés se démarquerons vraiment des autres puisque vous les aurez customiser vous même. Une solution facile, peu coûteuse et originale. Et tout ça grâce à vos petits doigts de fées !