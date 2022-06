Une Maison Fen Shui au Design Yin Yang!!!

Le jeu de deux tons est l’élément essentiel du design de la maison: le contraste des couleurs noir et blanc pour un look dynamique et passionnant, dégage un charme discret sur tout le façade. Cela permet de mettre en valeur les formes géométriques de la maison, pour affirmer la modernité de l'architecture. De grandes fenêtres facilitent une vue imprenable sur le jardin, en créant une parfaite communication entre l'intérieur et l'extérieur.