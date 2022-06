14 idées pour un beau jardin d'hiver

Ce n'est pas parce que nous avons dit au revoir à l' été et bonjour à l'automne que cela signifie que vous ne pouvez plus sortir dans votre jardin pour en profiter. Il y a beaucoup d'activités et de beaux projets qui sont parfaits pour cette période de l'année!

Nous avons examiné certains des meilleurs projets, créés par de talentueux paysagistes , et même identifié certains bricolage brillants que vous pouvez essayer vous même!