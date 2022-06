Des innovations techniques françaises au design inventif

L'Atelier de Recherche et de Création en Ameublement (ARCA), concilie innovation et savoir-faire traditionnel, artisanat et design afin de répondre aux challenges et aux besoins de notre époque.

Dans une démarche créative et fertile qui est celle de l’expérimentation, ces spécialistes en mobiliers et accessoires travaillent essentiellement avec des architectes mais également avec des particuliers dans des domaines aussi variés que le prototypage, le mobilier haut de gamme, l’étude et la réalisation d’agencements. En partant d’un principe, d’une idée, d’un besoin ou d’un matériau, ils élaborent, au coeur de leur atelier d’ébénisterie, des techniques et des moyens de mise en oeuvre permettant la réalisation d’un dessin, d’une ligne, d'une vision, d'un rêve.

Inventant par là, un nouvel élément hybride, cette équipe de diplômés de l’école Boulle, révolutionnent notre ressenti et notre approche du bois, a priori matériau massif. L'élément organique enfle, se déforme, se tord et devient malléable et fluide, se prêtant à toutes sortes de modelages et de contorsions.