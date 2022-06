Place aux tabourets et chaises d'appoint à la française !

La plupart du temps à trois ou quatre pieds et généralement sans dossier, le tabouret existe dans des factures simples et a suivi les styles et ornementations de son époque. En effet, peut de gens le savent mais ce petit meuble bien pratique a été imaginé en France et remonte à des temps immémoriaux. D'ailleur à l'origine le tabouret est un siège réservé à une élite et sous l'Ancien Régime, c’est le siège que l’on donne aux princesses ou aux duchesses chez la reine. C'est alors un signe de haut rang social et un siège alors très convoité puisque l'on utilise l'expression avoir droit au tabouret pour parler de la distinction de celui qui peut s'y asseoir.

De nos jours, il est plutôt considèré comme un siège d'appoint de second rang mais s'avère très utile et même indispensable en cas d'invités surprise! Aujourd'hui nous vous proposons grâce à nos experts français spécialis de rendre ses lettres de noblesses à ce petit meuble sans prétention.