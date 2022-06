Design malin: Tout en Un!

Notre société évolue sans cesse et nos goûts et habitudes avec elle, ce qui naguère faisait sens est aujourd'hui démodé et les objets désuets de nos grands-mères retrouvent une utilité oubliée. Dans ce tourbillon de nouvelles tendances et de modes éphémères, il est parfois ardu de s'y retrouver et de faire la différence entre gadget et vraie innovation, entre babiole marketée et accessoire utile. C'est pour quoi nous nous penchons dans cet article sur ce que nos esprits inventifs ont imaginé pour nous accompagner dans la vie de tous les jours avec efficacité et bon sens.

Rivalisant d'audace et d'ingéniosité nos designers ont mis au point des inventions combinant les fonctionnalités et les usages pour nous offrir toujours plus de confort et d'ergonomie dans les tâches quotidiennes. Place donc à ce florilège de bonnes idées 100% françaises!