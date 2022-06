Idées déco: les pastels

Bien au chaud dans nos maisons, nous observons les flocons qui volent dans le ciel ou la pluie qui mitraille nos fenêtres et, quand les nuages s’affinent, on se perd dans le bleu du ciel et l’on commence déjà à rêver de printemps, d’oiseaux qui chantent et de fleurs qui éclosent. Alors pourquoi ne pas anticiper un peu et inviter dès maintenant la douceur dans nos maisons en distillant des couleurs pastelles de-ci de-là ? Clairs, les pastels auront l’avantage de donner de la lumière dans la maison, comme les blancs, mais en plus ils apporteront une énergie subtile, celle du renouveau !

Pour apporter un peu de couleur pastelle dans la maison, il n’y a pas de véritables règles puisqu’ils se marient avec toutes les autres couleurs et tous les styles de décoration. La seule question à se poser est finalement la suivante : veut-on les conserver toute l’année ou préfère-t-on une décoration éphémère ? Dans le premier cas, on pourra miser sur la peinture des murs ou sur des meubles aux teintes pastelles, dans le second, on préférera des accessoires décoratifs que l’on utilisera au gré des envies.

Pièce par pièce, observons comment nos experts utilisent les couleurs pastelles.