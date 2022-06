6 INCONTOURNABLES pour nos amis les bêtes…

Une aire de jeux : dédiez à votre animal un coin qui soit propice aux cachettes et aux positions perchées en hauteur. Les tables et armoires, étagères et dossier de fauteuil sont parmi les meubles préférés des chats, veillez donc à mettre à l'abri ceux aux quels vous tenez car éraflures, griffures et poils seront inévitables. Attention à ne pas perturber cet équilibre au risque de provoquer certains troubles du comportement chez votre animal !

Plus qu'une simple habitude, les chats ont un goût prononcé pour l'altitude et aiment les positions élevées leur permettant de surplomber la scène.

Leur instinct de chasseur leur dicte leur conduite et il serait judicieux d'équiper votre foyer d'une structure suffisamment stable pour que votre animal puisse y grimper et sauter sans risque. Prévoyez donc un arbre à chat comme celui pratique et esthétique qu'a imaginé le designer de Félinea.