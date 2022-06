Les luminaires de bar, atout déco dans la cuisine

Dans une cuisine, la lumière est essentielle. La pièce doit être suffisamment éclairée pour pouvoir cuisiner et ne pas distordre les couleurs. Dans cette pièce, une bonne partie de la lumière provient de l’extérieur, ce qui est un avantage considérable. Il ne faut cependant pas se limiter à cette seule source pour que la cuisine soit également agréable et fonctionnelle les jours de mauvais temps ou à la nuit tombée. Aussi, des suspensions éclairant la table, on a choisi d’utiliser des spots intégrés dans les plafonds pour la zone cuisson et bar. Discrets, ils ne compromettent pas le style moderne et sobre de la pièce tout en garantissant la lumière nécessaire autour de l’îlot qui fait également office de bar. Une bonne combinaison.