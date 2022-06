Un appartement typiquement parisien de 140 m2 et incroyablement chic

Nous vous faisons visiter aujourd’hui un appartement de 140 m2 qui se situe dans le neuvième arrondissement de Paris. Il a été totalement décoré et aménagé par nos experts de chez Blackstones, de manière absolument magnifique.

Comme vous allez pouvoir le constater avec les images qui suivent, c’est un appartement typiquement parisien, avec un côté classique et chic, mais aussi avec quelques touches de modernité et surtout un très grand flair pour le design. Avec ses parquets en bois brut, ses cheminées anciennes, ses moulures au plafond et ses verrières industrielles, cet appartement est vraiment unique en son genre et il a été décoré de façon stupéfiante !