Le conteneur le plus cool que vous n'avez jamais vu

Un peu plus loin, nous trouvons une cuisine compacte et de bon goût . Elle comprend des comptoirs, des étagères et des tiroirs, en plus des autres équipements de cuisine et appareils électroménagers.

On y trouve aussi une charmante petite salle à manger qui est assez grande pour accueillir quatre personnes. C'est surprenant tout ce qui peut être fait dans un si petit espace.