Après avoir lu cet article, vous ne nettoierez plus le verre de la même manière

Ne pas utiliser de chiffons rêches qui peuvent rayer vos verres. Nous le répétons encore une fois, l'idéal est d'utiliser un chiffon doux ou un journal. En outre, vous ne devriez pas attendre trop longtemps entre chaque nettoyage. Plus le temps passe, plus la poussière et les tâches s'accumulent. Pour la plupart des fenêtres et des portes, une fois par mois est suffisant. Mais dans les chambres avec plus d'humidité, tels que les salles de bains ou la cuisine , vous pouvez le faire plus régulièrement.

Cliquez ici pour découvrir plein d'autres astuces!