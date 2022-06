Les matériaux les plus populaires pour les comptoirs de cuisine…

La pierre naturelle dans la cuisine fait toujours noble, élégant et chic. Ce matériau résiste bien à la chaleur, aux rayures et tâches: l'idéal pour un comptoir de cuisine! Seul le marbre est un peu plus sensible et vulnérable à des dommages potentiels qui peuvent créer certaines fissures graves ou bénignes. L'inconvénient de comptoirs de pierre naturelle est le prix, car ce style cuisine est très coûteux!