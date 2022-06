Une maison de famille très moderne

La cuisine est toujours dans la même ligne de la modernité. Inondée de lumière par toutes ses fenêtres, on pourrai presque même y bronzer! L'ilot de cuisine est aussi l'espace de cuisson, agrémentée d'une hotte a extraction (bien plus efficace qu'un hotte de cuisine à recyclage), mais aussi (et surtout) d'un bar. On imaginant un peu la vie quotidienne dans cette maison, on peut facilement deviner que le café du matin est un peu plus agréable dans un tel environnement.