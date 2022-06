Retour vers le futur: la maison de DEMAIN

La cuisine est un bel exemple de modernité: blanche, dans un style minimaliste et une péninsule extrêmement fonctionnelle. Dans cette image nous pouvons apprécier encore plus la relation entre le premier niveau et le plancher de la mezzanine qui a une vue directe sur la cuisine. Les matériaux et les couleurs choisies pour la finition créent alors une homogénéité entre les environnements.