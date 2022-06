Lampe recherche maison désespérément

Il était une fois un collectif de lampes bien esseulées qui erraient de maisons en appartements à la recherche d'une âme charitable qui leur proposerait un toit sous lequel passer la nuit en échange de l'éclairage. Le type d'intérieur n'était pas un problème, l'adaptation étant leur plus grande force. Ces lampes combatives avaient le bulbe lumineux vaillant ! Certaines d'entre elles se réjouissaient de pouvoir illuminer des intérieurs modernes et contemporains, d'autres se sentaient plus à leurs aises dans des intérieurs chaleureux de style rustique. Ainsi, elles sonnèrent de porte en portes et furent finalement accueillies chez homify de façon permanente ! Ainsi, nous vous dévoilons ces lampes aux designs originaux présentes sur notre plate-forme.