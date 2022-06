Une Maison Familiale Moderne et Chaleureuse !!

Dans cette photo nous voyons mieux le « trou » qui marque la zone du rez de chaussée de la villa. Un autre point à noter est la grande ouverture du jardin qui donne sur le patio: le verre crée une ouverture entre l'intérieur et l'extérieur de sorte que, même pendant les froides journées d'hiver, vous pouvez toujours avoir l’impression de se sentir assis dans le jardin. A l'étage de la maison, on trouve la chambre principale et deux chambres, toutes avec walk-in et une salle de bains privée.