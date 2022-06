Comment créer une cheminée de jardin hors du commun!

Qui dit brasero dit aussi : projet personnel ! C'est en effet l'un des nombreux accessoires de jardin qui peuvent être fabriqués en DIY (Do It Yourself), en gardant bien sûr des consignes de sécurités très strictes en tête. Le créateur Oristo nous montre ici un exemple fait de plaques de tôles et d'acier ondulé, qui ont été ployées et soudées à l'arc. C'est un véritable travail d'artiste qui honore la matière, en explorant ses limites physiques et en transformant le brut en quelque chose de délicat et d'utile. Laissez-vous tenter par la construction de votre brasero personnel !