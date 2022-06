Comment bien préparer son jardin pour faire face à l'hiver?

Rien de plus fascinant que ces nouveaux feux ouverts ! Le brasero de jardin, au design moderne et minimal, peut être utilisé pendant toutes les saisons. C'est devenu un élément décoratif indispensable, et surtout qui permet de vous réchauffer et d'apporter une lumière chaleureuse à vos espaces extérieurs pendant les longs mois d'hiver. Il enchantera les petits et les grands et fera de votre salon de jardin un espace central à tout moment de la journée. Intéressés ? Rendez-vous par ici pour plus trouver des conseils sur les matériaux à utiliser, les combustibles possibles, et pleins d'idées pour aménager votre nouveau patio !