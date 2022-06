Fabuleuse Métamorphose Toute en Transparence!!

En partant d’une propriété magnifique mais un peu datée, les architectes Ottenvaneck ont relevé le défi de créer une villa moderne, lumineuse et spacieuse. Ce qu'ils ont réalisé est tout simplement miraculeux et une source d'inspiration sans fin pour les accros de la restauration et autres designers mais qu’est ce qui rend ce projet si spécial?

Le projet montre comment un remodelage total peut conduire à une maison qui paraît nouvelle est devient méconnaissable quand on la compare à son ancienne incarnation. Le bâtiment existant a été utilisé de manière aussi efficace que possible et fourni à l'équipe une bonne base, sur laquelle ils ont pu effectuer une construction particulière. Combinée avec quelques idées surprenantes et un nouveau régime de décoration, la vieille maison a été vite oubliée. Jetez un oeil à cette incroyable transformation et voyez si vous êtes inspiré de rénover votre maison!