Adopter la tendance fleurie

Pour les plus courageux et pour ceux qui optent pour les imprimés fleuris sur un long terme, les papiers peints offrent des imprimés toujours plus beaux. Et que dire de celui-ci ? Il dynamite complètement un imprimé très classique tout en conservant une classe folle ! Vif et inattendu, il faudra assumer ce choix original, mais vous ne serez pas déçus. Un bel exemple de classique revisité.