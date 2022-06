Salon luxueux

Généralement situé à côté de la cuisine, le salon est un endroit accueillant, chaleureux et confortable consacré à la réception et la détente. Mais comment rendre cet espace chaleureux et accueillant sans rien renier de style et de design. Le bon équilibre entre confort, mobilier et espace n'est pas des plus simples à trouver. C'est pourquoi pour vous inspirer des idées d’aménagement de cette pièce selon vos besoins et vos envies, nous vous proposons aujourd'hui sur homify, une ballade à travers les plus luxueux des salons aménagés et décorés par nos experts. Par ici la visite guidée!