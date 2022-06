homify 360°: La villa Escarpa de Mário Martins

La maison dispose d'une esthétique Bauhaus intrinsèque avec son salon spacieux et ses plafonds élevés. Pas de véritable limite entre intérieur et extérieur qui se répondent avec la même beauté : matériaux et de finitions merveilleux à l'intérieur, paysage idyllique à l’extérieur.

Sur toute la longueur de la cuisine et du salon, on aperçoit que le sol vient à se confondre avec la surface de l’eau de la piscine. De même, ces espaces intérieurs se prolongent sur une terrasse abritée du vent mais ouverte au soleil et avec une vue imprenable. Aussi, le domaine social de la maison est ouvert et fluide.

Le mobilier choisi est élégant, confortable et contemporain, reflétant la créativité et les voyages de leurs propriétaires.