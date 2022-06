10 idées pour une Salle de Bain Riche en Personnalité

Comme on le voit, la suppression de la baignoire et le remplacement de la douche ont permis de donner plus d’aisance à la circulation. Dehors la faïence murale et ses motifs fleuris et les équipements roses vraiment vieillots! Et place maintenant à des matériaux plus nobles et plus actuels comme ce superbe parement de pierre, travertin et bambou massif ainsi que meuble laqués. Une attention particulière a été portée sur la lumière afin de permettre de mettre en valeur chaque élément de la pièce. Le choix d’un ton vert “tonique” confère désormais à cette salle de bain une toute autre atmosphère.