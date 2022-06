L'élégance Sublimées dans 140m² Appartement à Paris

Et voilà un des espaces les plus intimes de la maison, la salle de bain. Il s'agit d'une pièce qu'il n’a rien à envier à celles des grands hôtels. Raffinée la disposition des meubles et le choix des couleurs. Le style des meubles et des sanitaires fait la différence, tout est extrêmement tendance sans cependant être jamais dans l'excès. Innovant le verre suspendu et fixé au plafond. Cet espace est tout à fait capable de garantir confort et détente, en toute élégance.

