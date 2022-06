Avant/Après: La modernisation d'un intérieur un peu vieillot

Sans aucun doute, l’un des avantages les plus importants d’une rénovation de la décoration intérieure est de changer de foyer sans avoir à déménager. Le deuxième avantage est de pouvoir ajuster les goûts changeant des habitants selon les années et les tendances. Enfin, une rénovation de la décoration intérieure fera parfois paraître les espaces plus grands, grâce à un jeu très intelligent de couleurs, mobiliers et système d’éclairage.