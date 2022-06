homify 360°: De boutique à loft

La division entre les deux espaces de la mezzanine est, nous l’avons dit, matérialisée par le lourd rideau opaque, mais aussi par une alcôve. On prend conscience ici, si l’on ne l’avait pas remarqué jusqu’à présent, de l’influence du design industriel dans cet appartement, notamment grâce à ces briques peintes. On pourrait ajouter que le style emprunte également au minimalisme scandinave quand on observe le choix des couleurs et des matériaux, notamment le bois et le lin.