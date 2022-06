Pour une cuisine rustique mais moderne

Maintenant que nos sols et nos murs sont prêts, il ne reste plus qu’à penser au mobilier. Et pour un style rustique, quoi de mieux que le bois ? Il ne s’agit pas pour autant de délaisser la modernité des appareils électroménagers d’aujourd’hui qui se présentent souvent dans des tonalités métalliques, mais plutôt de les associer avec tables, chaises et structures en bois.

C’est la proposition de cette cuisine où les équipements contemporains se marient avec des meubles aux lignes rustiques, presque brutes. Four et lave-vaisselle sont encastrés dans une structure en bois, et les étagères accueillent vaisselle et épices. Cette cuisine joue très bien l’alliance du bois et du métal, du fonctionnel et du traditionnel, du contemporain et du rustique. Elle prouve ainsi l’importance des détails et la possibilité de donner à nos cuisines une atmosphère, mais avec cette touche moderne qui répond à notre vie urbaine.