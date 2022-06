Avant et après: rénovation d'un garage en loft au design moderne

Un patio interne a été créé et percé d'un puit de lumière avec l'intention de rappeler le design d'une torche électrique et de fournir assez de lumière naturelle aux pièces environnantes. Le patio divise l'espace de l'appartement entre l'entrée et le vestibule de la partie résidentielle la plus sociale. La partie sociale contient la cuisine avec la salle de séjour et l'espace privé abrite le bureau et les chambres à coucher ainsi que la salle de bain. La construction vieillissante mais robuste et avec des colonnes et des poutres apparentes sont gardées intactes de façon à conserver son caractère industriel et urbain. Maintenir l'architecture de base d'un bâtiment est positif et donne à la réalisation d'ensemble sa crédibilité.

Si vous avez aimé ce sujet Avant et après travaux, découvrez cet autre livre d’idées vous présentant l’optimisation et la réhabilitation d’un appartement à l’espace limité : rénovation d’un petit appartement