Direction: l'Espagne! Avec cinq hôtels de rêve

Envie d’une petite escapade espagnole le temps d’un week-end ? Pour couper avec la routine et parfois avec la morosité post fêtes de fin d’année, un petit peu de dépaysement s’impose ! Si possible avec quelques rayons de soleil et des degrés supplémentaires. Facile d’accès, l’Espagne peut être une destination idéale pour recharger les batteries. C’est pourquoi, nous avons sélectionné pour vous cinq chambres d’hôtel de rêve qui apporteront encore un peu plus piquant à votre séjour. Et, si vous ne souhaitez pas partir, pourquoi ne pas vous inspirer de la décoration de ces chambres pour agrémenter la vôtre et vous sentir ainsi toujours en vacances ?