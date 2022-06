homify 360° : Mega Park à Almaty au Kazakhstan

Présentons MEGA qui est la plus grande chaînes de centres commerciaux au Kazakhstan. La chaîne s'est implantée dans les grandes villes du pays dont la capitale, Astana, Almaty, le centre financier, Shymkent et Aktobe. Véritables attractions touristiques, chaque centre MEGA est unique en son genre et propose installations et équipements technologiques les plus modernes existant à ce jour. Le Mega Parc a ouvert ses portes à Almaty en 2014, sa surface totale est de 106 000 m² et accueille quotidiennement environ 30 000 personnes, ce chiffre double les week-ends. Le centre commercial dispose d'un parking souterrain dans lequel 1600 places de stationnement sont disponibles.